Wienerin kommt nach Hause, begegnet Einbrechern

Als eine Wienerin in Wien-Wieden die Tür ihrer Wohnung in der Nacht auf Sonntag geöffnet hatte, traut sie ihren Augen nicht: Zwei Männer befanden sich in ihrer Wohnung. Die Unbekannten ergriffen sofort die Flucht, der Frau wurden Schlüssel sowie ein Tablet und die Bankomatkarte gestohlen. Die Polizei konnten die Banditen schnappen.