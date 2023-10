„Der schlafende Riese“ ist endlich aufgewacht

Kuchls Verfolger mussten punkten in der Salzburger Liga – und sie taten es! Zuschauer-Magnet Hallein bezwang Liganeuling Henndorf nach acht Spielen ohne Niederlage letztlich klar mit 5:2, bleibt damit am Vorderfeld dran. Schön für die Zuschauer der Lessacher-Crew: Schon vor der Pause nutzten sie zwei ihrer drei Chancen. Danach schlugen Ozegovic und Co. von der Bank zu. „Brutal effizient, hohe Qualität“, attestierte Henndorf-Sektionsleiter Lindlbauer den Hausherren. Der Fanmagnet der Liga – im Schnitt kommen zu den Spielen fast 400 Leute – bleibt damit einer der Hauptverfolger von Lokalrivale Kuchl, wenn auch mit Respektabstand. „Der schlafende Riese erwacht schön langsam“, findet Halleins Sportchef König. Der sich sicher ist: „Die Salzburger Liga boomt. Am Anfang haben uns ein paar Qualitäten noch gefehlt, das Publikum nimmt das dankend an.“