Bittere Realität: „Austria ist nicht ligatauglich“

Dietmar Hofer ist bei der „Vorarlberg Krone“ der Austria-Lustenau-Experte. Nach der 0:5-Niederlage gegen Rapid analysiert er die aktuelle Situation und kommt zu einem verheerenden Urteil: „Fakt ist, dass in Lustenau gar nichts mehr zusammenpasst. So wie sich die Mannschaft präsentiert, hat sie in der obersten Liga nichts verloren. Woran das liegt, gilt es schleunigst aufzuarbeiten.“