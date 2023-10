Ukraine dringt bei Offensive im Süden weiter vor

Ungeachtet ihres eigenen Verteidigungskampfes gegen den russischen Angriffskrieg stand auch die Ukraine unter dem Eindruck des Kriegs in Israel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den „Terror“ der militanten Hamas und rief zur internationalen Solidarität mit dem Land auf. Die Ukraine wisse selbst, was es bedeute, mit Tausenden Raketen beschossen zu werden, tote Menschen auf den Straßen und zerschossene zivile Autos sowie Geiseln misshandelt zu sehen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft (siehe oben). Kiew stehe mit der Botschaft in Israel in Kontakt, weil auch ukrainische Bürger von der Gewalt betroffen sein könnten.