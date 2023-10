Ärger bei Wiener Lehrern nach Laptop-Bestellung

Es ist ein trockenes Schreiben, das Ende September an Wiener Volks-, Mittel- und Sonderschulen erging. Im Zuge einer Geräteinitiative, so heißt es, würden nun alle bei der Stadt angestellten Lehrer mit Windows-Notebooks ausgestattet. So weit, so gut. Oder, wie es Markus F. ausdrückt: „Wir sind über Laptops prinzipiell ja dankbar.“ Prinzipiell nur, weil die Geräte für viele Pädagogen die falschen sind.