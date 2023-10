Ein Sommer der Katastrophen liegt hinter Tirol

Brand im Terfener Eisenbahntunnel, verheerende Stürme im Juli, Hochwasser im August: Der Landeshauptmann hat in Krisenzeiten und somit auch während Naturkatastrophen wie im Sommer 2023 die Leitung über die Einsätze im ganzen Land inne. Die „Tiroler Krone“ will zeigen, was das für Anton Mattle genau bedeutet.