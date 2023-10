Gleich drei Messerattacken an einem Tag!

Schauplatz Leopoldstadt

Am Nachmittag gerieten dann wegen Pausenzeiten zwei Mitarbeiter einer Supermarktfiliale in Wien Leopoldstadt in Streit, woraufhin einer der Beteiligten, ein 36-jähriger österreichischer Staatsbürger, seinen Kontrahenten (18) in einen Würgegriff genommen und ihn mit einem Messer aus der Feinkostabteilung bedroht haben soll. Andere Mitarbeiter trennten die beiden. Bereits am Vormittag war die Polizei in den zweiten Bezirk gerufen worden: Wegen eines Mordfalls mit zwei Toten.