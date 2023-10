Drei Morde binnen 19 Stunden erschüttern das Land

Zweiter Mordfall in Wien

Der zweite Mordfall in Wien spielte sich in Leopoldstadt ab. Eine junge Frau bricht schluchzend zusammen, fünf kräftige Männer versuchen sie zu stützen, setzten sie auf einen Sessel direkt vor dem Polizei-Absperrband. Doch es ist sichtlich unmöglich, sie zu beruhigen. „Das ist die Tochter“, sagen geschockte „Schaulustige“, die sich an diesem Freitag vor dem Eingangstor zum Wohnbau am Mexikoplatz 20 in Wien-Leopoldstadt in Scharen versammelt haben. Julia (Name geändert) und ihre beiden Brüder haben an diesem Oktobermorgen mit einem Schlag beide Elternteile verloren.