Serie reißt nicht ab: Erneut Frau in Wien getötet

Binnen kürzester Zeit herrschte bei der Wiener Polizei zweimal Mordalarm: Nachdem am Donnerstag ein 63-Jähriger seine Ehefrau (34) erstochen haben soll, kam es am Freitag zu einem weiteren Tötungsdelikt an einer Frau. In der Leopoldstadt soll eine 54-Jährige von ihrem Ehemann getötet worden sein, der Tatverdächtige sprang danach aus dem Fenster. Auch in Oberösterreich war es kurz zuvor zu einer tödlichen Bluttat gekommen.