2 Tonnen Gammelfleisch am Weg zu Kunden abgefangen

Es wäre vermutlich am Samstag schon in der Verkaufstheke gelegen oder als verarbeitete Speisen angeboten worden: zwei Tonnen Gammelfleisch! Die grausliche Ladung war schon am Weg zum Abnehmer und Auftraggeber nach Linz, als Polizisten sie eher zufällig fanden und aus dem Verkehr zogen.