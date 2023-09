Mehrere Tonnen Ekel-Kebab in Hinterhof entdeckt

Aktion scharf in einem unscheinbaren Hinterhof mitten im Linzer Stadtzentrum. Ein Lebensmittelhändler hat Tonnen an mit Salmonella Enteridis verseuchtem Hühnerfleisch dort gehortet. Was passiert nun mit den Gammel-Kebabspießen, an wen hat er diese geliefert und welche Konsequenzen drohen ihm jetzt?