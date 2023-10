Vorgeschmack für Medienschaffende?

Es ist eine brutale Szene, die Freitagnacht in der ORF-Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ über den Bildschirm lief: Da wird ein Journalist, der Herbert Kickl Fragen zum Kuss von Eva Glawischnig stellen will, von einem Sicherheitsmann in den Schwitzkasten genommen und kurzerhand abtransportiert. Beim zweiten Versuch, dem FPÖ-Chef nahe zu kommen, wird der Reporter erneut weggestoßen.