Trans-Pflegerin gesteht Messerstiche, nennt Motiv

„Es steht auch eine psychische Erkrankung in Richtung Borderline-Syndrom im Raum“, so Ebner. Ein psychiatrisches Gutachten müsse aber erst in Auftrag gegeben werden, um auch die Zurechnungsfähigkeit zu überprüfen. Die Verdächtige wird demnächst aller Voraussicht nach in die normale U-Haft verlegt werden.