Erneut Mordalarm: Mann tötet Ehefrau (34) in Wien

Es ist der zweite Mordalarm in nicht einmal 24 Stunden in Österreich: Wie berichtet, soll Donnerstagabend eine 24-jährige Pflegerin einen Mann (82) in einer kleinen Innviertler Gemeinde erstochen haben. Jetzt stellt sich heraus - auch in Wien heulten am Donnerstag die Polizeisirenen. Einem Mann wird vorgeworfen, seine Ehefrau in einem Haus in Liesing erstochen zu haben. Das Opfer wurde tot aufgefunden, der Mann überlebte den Vorfall.