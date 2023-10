Pflegekraft könnte im Drogenrausch getötet haben

Täterin stark alkoholisiert

Mittlerweile ist auch die Obduktion abgeschlossen. „Das Opfer ist innerlich verblutet“, berichtet Staatsanwalt Ebner. Es gab auch Stiche gegen den Kopf des Mannes, die allerdings nicht tödlich waren. „Was auch klar ist, dass zumindest zwei Messer verwendet wurden“, so Ebner weiter. Allerdings wurden in dem Haus noch weitere blutige Messer gefunden. Die mutmaßliche Täterin war zudem stark alkoholisiert, und soll noch am späten Nachmittag von den Ermittlern der Mordgruppe vernommen werden.