Nach Auftaktsieg auf Jagd nach magischer Zahl 13

Nach Schanghai warten heuer noch vier Turniere

Ein erstes Mal sind die beiden aktuell auch in China, erst in Chengdu, nun in Schanghai. „Die Hotels sind top, auch das Essen ist absolut ok“, meint Miedler. „Das habe ich schlimmer befürchtet.“ Sightseeing war in Chinas Metropole noch nicht angesagt, die Tennisanlage ist rund eine Autostunde vom Stadtzentrum entfernt. Wiewohl der Fokus ohnehin auf dem Platz liegt: Im Achtelfinale wartet die spanisch/argentinische Paarung Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Der Einzug ins Viertelfinale wäre jeweils 31.315 US-Dollar und 180 ATP-Punkte wert.