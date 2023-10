Mit zehn Cent Schule in Niederösterreich geflutet

„Es ist uns einfach so in den Kopf gekommen“, so ein 15-Jähriger, der in Begleitung eines Freundes und einer Freundin im Mai an einem Freitagnachmittag in die Schule in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) geschlichen war. „Wir haben das Klo verstopft und die Spülung mit einer Zehn-Cent-Münze blockiert.“