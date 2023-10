Engstrand fällt aus! KAC wieder mit Goalie-Problem

Am Sonntag war Engstrand in Laibach gelandet und direkt zum Kärntner Derby gegen den VSV gefahren, wo er als Ersatz für Flo Vorauer noch auf der Bank Platz nahm. Beim 5:2-Sieg gegen die Vienna Capitals am Dienstag feierte er sein Debüt im Tor, zeigte eine ansprechende Leistung. Direkt danach dann aber der Schock: Engstrand musste mit einer Dehydrierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.