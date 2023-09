Ex-Graz-Goalie hilft beim KAC für einen Monat aus

Für General Manager Oliver Pilloni war die Kurzzeit-Verpflichtung dringend nötig: „Wir bestreiten im Oktober elf Partien, das ist ein hohes Pensum und auch ein Risiko, sollte es weitere Verletzungen geben. Sebastian Dahm ist angeschlagen und es ist langfristig sinnvoller, dass er jetzt in der Frühphase der Saison etwas länger pausiert und seine Blessur so gänzlich ausheilen kann. Daher haben wir uns dazu entschieden, für die kommenden Wochen einen weiteren Torhüter neben Florian Vorauer in den Kader zu holen. Christian Engstrand kennt die Liga, hat hier starke Leistungen auf konstant hohem Niveau gezeigt und ist unmittelbar verfügbar.“