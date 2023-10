Ex-Präsident Bergkarabachs jetzt festgenommen

UNESCO kümmert sich um Bildung von Schülern

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die UNESCO bei der Integration geflüchteter Schülerinnen und Schüler unterstützen will. In den kommenden Tagen werde eine Gruppe nach Armenien geschickt, die mit den dortigen Behörden einen Bildungsaktionsplan erarbeiten soll, hieß es.