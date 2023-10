Urlaubsansprüche verfallen nicht nach drei Jahren

Erfolgreich geklagt hatte ein Mann, der seit 2003 als Wildhüter und später auch als Gutsverwalter angestellt und an sieben Tagen in der Woche tätig war. Von 444 Urlaubstagen hat er nur 121 in Anspruch genommen. Es begründete das mit dem Einsatz unqualifizierter Hilfskräfte während seiner Abwesenheit. Als er Ende 2020 gekündigt wurde, bekam er rund 9100 Euro für die Urlaubstage, die er in den vergangenen drei Jahren nicht genommen hatte.