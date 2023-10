23-Jähriger sticht Kontrahent im Rausch nieder

Am vergangenen Samstag gegen 5.40 Uhr gerieten zwei Männer - laut Polizeiangaben beide Somalier - in einer Wohnung in Götzis in Streit. Die Auseinandersetzung spitzte sich rasch zu und gipfelte schließlich darin, dass der 23-jährige Täter seinen um ein Jahr älteren Kontrahenten mit einem Küchenmesser attackierte und wiederholt zustach. Das Opfer erlitt dadurch schwere Verletzungen, befindet sich aber außer Lebensgefahr.