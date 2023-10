EU und die Schweiz: Draußen - und doch dabei

Dennoch ist das Verhältnis kompliziert. Sieben Jahre lang verhandelte die EU ein Rahmenabkommen mit der Schweiz, im Jahr 2021 ließ die Regierung in Bern die Gespräche platzen. Sie fürchtete zu viel Einfluss der EU in der Schweiz. Die EU-Kommission wiederum pochte für die Teilnahme am Binnenmarkt auf Zugeständnisse, die die Schweiz nicht geben wollte. Die Eidgenossen mussten daraufhin etwa das EU-Forschungsprogramm Horizon Europe verlassen. Seither ist die Stimmung angespannt.