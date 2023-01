Van der Bellen: Die EU braucht die Schweiz

Gespräch über Neutralität und Ukraine

Mit Van der Bellen sprach Berset unter anderem auch über die Neutralität der beiden Länder und den Krieg in der Ukraine. „Neutralität bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sicher nicht. Im Gegenteil“, sagte Berset. Die Situation in Österreich und in der Schweiz sei aber nicht mit jener Schwedens und Finnlands (die einen Antrag auf NATO-Beitritt gestellt haben) vergleichbar. In Österreich gebe es derzeit „keine ernstzunehmende breite Bewegung, die Neutralität aufzugeben“, sagte Van der Bellen. „Nichtsdestoweniger werden wir in Europa in den kommenden Jahren, Jahrzehnten zu diskutieren haben, wie wir uns angesichts der grundlosen Aggression als Europäer darauf vorbereiten, ob wir auf eigenen Beinen stehen können.“