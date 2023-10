Wien: Breite Mehrheit der Spitalsärzte will Streik

Paukenschlag in der Wiener Ärztekammer. Wie die „Krone“ am Dienstag erfuhr, hat die Kurie der angestellten Ärzte einstimmig einen Wien-weiten Streik beschlossen. Jetzt steht auch der ungefähre Zeitplan fest. Zwischen Mitte November und Mitte Dezember werden die Klinikärzte, in einem ersten Schritt, zumindest für einen Tag die Arbeit niederlegen. Auch weitere Maßnahmen will man sich vorbehalten.