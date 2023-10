Wasserzufuhr scheidet weiterhin die Geister!

Grünen warnen vor Folgen

Ähnlich argumentiert die grüne Klubobfrau Regina Petrik: „Ich verstehe jeden Menschen, der alles tun will, um den See für sich so zu erhalten, wie er ihn liebt. Aber die Natur geht ihre eigenen Wege und in diese sollte der Mensch nicht ungezügelt eingreifen.“ Eine künstliche Wasserzufuhr würde den Wasserstand um maximal 10 cm pro Jahr erhöhen. Das Risiko, dass sich das Ökosystem bei diesem massiven und teuren Eingriff in die Natur unwiderruflich verändert, sei viel zu groß und würde in keinem vernünftigen Verhältnis stehen.