Wirbel um Bedingungen bei Irak-Abschiebungen

Kritik an alten Bescheiden

Kritik kam auch von dem grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr. Mehrere irakische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger seien in den vergangenen Tagen in Schubhaft genommen worden und sollten abgeschoben werden, schrieb er bereits am Sonntag auf X (früher Twitter). Die entsprechenden Bescheide seien zum Teil schon Monate und Jahre alt, weshalb das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eigentlich prüfen müsste, ob sich seither etwas geändert habe.



