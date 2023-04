Terror-Kontakte: Verurteilter Iraker abgeschoben

Nach Urteilsspruch untergetaucht

Doch die Gefängnisstrafe trat der 28-Jährige nicht an - er tauchte vorübergehend unter. Wenig später konnte er jedoch ausfindig gemacht und in die Justizanstalt gebracht werden. In der Folge saß er dann seine Haftstrafe ab. Noch während er sich in Schubhaft befand, stellte der Iraker einen Asyl-Folgeantrag. Laut Ministerium änderte das jedoch nichts an der bereits rechtskräftigen Rückkehrentscheidung. Die Abschiebung erfolgte schließlich in der Nacht auf Sonntag.