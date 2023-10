Brandalarm vor Baubeginn: Bank wird zum Testgebiet

Die Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze schon geräumt, auch sonst ist alles angerichtet für die Sanierung und Modernisierung der Filiale der Sparkasse Oberösterreich. Doch bevor die Handwerker am Sparkassenplatz 1 in Gallneukirchen übernehmen, steht am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr noch eine Brandübung an: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gallneukirchen proben für den Ernstfall.