„Wir sind für viele Frauen der letzte Anker“

Meilensteine für die Opfer

Die Vorsitzende des Gewaltschutzzentrums belegt dies mit beeindruckenden Zahlen. Alleine im letzten Jahr fanden in Oberösterreich über 20.000 Beratungsgespräche statt, knapp 2500 Betretungsverbote konnten erwirkt werden. „Die gefährlichste Phase ist, wenn die Frau gehen will“, so Ablinger. Kostenlose Unterstützung bei der Anzeigenerstattung während des Straf- und Zivilverfahrens, Prozessbegleitung, Beratung zum Thema Scheidung, Gewaltprävention im Rahmen von Schulungen - in den letzten Jahren sind Meilensteine gesetzt worden. Und dennoch ist die Zahl der Opfer noch immer viel zu hoch. „Aber die Geschichte zeigt, was ein Gesetz bewerkstelligen kann. Nämlich die Gesellschaft zu beeinflussen. Das Bewusstsein schaffen, dass sich jede Person Hilfe suchen kann“, so Schuh.