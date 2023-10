„Hab meditiert und zu Allah gebetet“

Im aktuellen „TV-Duell“ zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig ist es heftig hin- und hergegangen. Anlass war die 6-tägige Reise Mölzers nach Afghanistan, die die ehemalige Frontfrau der Grünen so nicht akzeptieren wollte: „Wie sind auch nach Beendigung unserer politischen Funktion noch Repräsentanten Österreichs. Und sie treffen sich trotzdem mit Vertretern einer radikal-islamistischen Regierung? Sie haben damit unser Land diskreditiert, das geht so nicht.“ Mölzer versucht, die Reise mit seinen journalistischen Tätigkeiten und als Herausgeber seiner Wochenzeitung „Die Zeit“ zu begründen: „Ich bin Publizist und keine Privatperson. Ich wollte ergründen, wie es in Afghanistan läuft.“ Den Grund, weshalb FPÖ-Chef Herbert Kickl so negativ auf diese Reise reagiert habe, verstehe er nicht, würde aber jederzeit ein Gespräch mit Kickl darüber führen, falls dieser das wolle. Bisher sei dazu aber noch keine Kontaktaufnahme erfolgt.