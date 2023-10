Bizau-Obmann: „Wir haben einfach die Seuche“

Drei Remis, fünf Niederlagen, kein Sieg und nur der letzte Platz in der Vorarlbergliga, also weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. „Wir haben echt die Seuche“, sagt Obmann Josef Greber, „wir vergeben Chance um Chance, haben schon vier Elfmeter verschossen.“ Zuletzt gab es in Frastanz eine 0:1-Niederlage - und viel Lob vom Gegner. „Ihr wart die beste Mannschaft, gegen die wir bisher gespielt haben“, meinte ein Spieler der Walgauer.