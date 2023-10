Mamas Busen ist das Beste für Babys Gesundheit

Fast alle Mütter in Österreich (97,5 Prozent) haben ihr Kind (zumindest kurz) gestillt - das zeigt die jüngste Studie zum Stillen aus 2021. Die befragten Jungmamas, die nicht gestillt haben, wollten laut Auswertung in erster Linie nicht, versuchten, sich damit die Kinderbetreuung zu erleichtern, oder es fühlte sich unangenehm an. „Jede Mutter sollte so lange stillen, wie sie und ihr Baby das wollen!“, betont Gynäkologin und Stillberaterin Gudrun Böhm. Trotzdem ist die Oberärztin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz überzeugt, dass Stillen nach wie vor das Beste für Babys ist: „Das ist von der Natur so vorgegeben und bringt viele Vorteile!“