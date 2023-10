So viele Millionen gibt Steiermark für Asyl aus

Stolze 58 Seiten umfasst die Anfragebeantwortung an die steirische FPÖ, die dieser Tage am Schreibtisch von Parteichef Mario Kunasek landet – und der „Krone“ vorab vorliegt. Konkret wollten die Landesblauen wissen, wie hoch die Kosten des Asyl- und Flüchtlingswesens in der Steiermark sind. Ein Dauerbrenner, gerade in Zeiten des beginnenden Wahlkampfs.