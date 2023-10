Fico erhielt Regierungsauftrag in der Slowakei

Annäherung an Ungarn?

Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass das EU- und NATO-Land Slowakei unter der Führung Ficos eine Kehrtwende in der Außenpolitik vollziehen und sich der Position Ungarns annähern wird. Bisher war die Slowakei einer der größten Unterstützer der Ukraine im Krieg. Medien schrieben unter anderem von „persönlichem Charisma“ Ficos, „Kritik an EU-Sanktionen“, aber auch von einem „geraden Weg“ (Quelle in Ungarn). Befürchtet wird, dass mit dem Wahlsieg Ermittlungen in Fällen, in denen es um organisiertes Verbrechen in Ficos früheren Amtszeiten geht, im Sande verlaufen.