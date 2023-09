Windsbraut und Seejungfrau feiern nun Vermählung

Übersiedelung nach Jois

Dann die Nachricht: Der alte Pächter der Seejungfrau in Jois geht in Pension. „Und schon sind wir da“, lacht Blach. „Die Windsbraut und die Seejungfrau feiern Vermählung.“ Und er verspricht: Es wird bunt, genial und voller Energie. Auch hier sollen Badegast und Anzugträger friedlich koexistieren können. Schon im November will man aufsperren. Vorerst wird Freitag bis Sonntag geöffnet, auch im Advent soll es etwas besonderes geben. Im Januar und Februar will man dann zusperren und das Lokal so adaptieren, wie man es haben möchte. Damit die Joiser „Seewindsbraut“ sich dann auch richtig heimisch fühlen kann.