„Geschenktes“ Geschirr kam Mann teuer zu stehen

Sogar Bekannter brachte Geld

Dieser ließ sich auch prompt vom Wert des Geschirrs überzeugen. Er zahlte gleich 300 Euro in bar und fuhr mit dem Betrüger, der rund 40 Jahre alt und südländischer Abstammung sein soll, zum nächsten Bankomaten. Dort behob dessen Opfer weitere 400 Euro. Doch auch das werde dem vermeintlich teuren Porzellan nicht gerecht, überzeugte ihn der Kriminelle. Also zückte der Kremser auch noch das Telefon, um einen Bekannten anzurufen. Der rückte mit weiteren 300 Euro in der Geldbörse an.