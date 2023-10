Der Lehrermangel bleibt zentrales Thema

Auch in Vorarlberg herrscht Lehrermangel. Kein Wunder also, dass dieses Thema auch bei der diesjährigen Länderkonferenz für Bildung und Elementarpädagogik im Mittelpunkt stand. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink begrüßt daher die Pläne, die pädagogische Ausbildung zu verkürzen und praxisnäher zu gestalten. Zudem müsste an den Schulen mehr administratives Personal eingesetzt und die Gehälter für Schulleiter erhöht werden, meint sie.