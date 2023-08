Keine Tetanus-Impfung: Bub (13) kämpft mit dem Tod

Seit etwa einer Woche liegt der 13-Jährige nun auf der Intensivstation des Kepler Uniklinikum. Er klagte über massive, unwillkürliche und schmerzhafte Muskelkrämpfe. Ausgelöst durch eine Tetanus-Erkrankung, auch als Wundstarrkrampf bekannt. Offenbar wurde bei dem Bub vergessen, die Impfung aufzufrischen. „Auslöser ist das Gift eines Bakteriums, das über Wunden, auch wenn es nur kleinste Bagatellverletzungen sind, in den Körper eindringt“, so der KUK in einer Aussendung.