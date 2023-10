Mit der „Krone“ als Erstes zur „Babybörse“

Qualitativ einwandfreie Artikel für Babies und Kinder. Das wartet auf die Besucher der halbjährlichen „Babybörse“ in der Messehalle 4 in Klagenfurt. Am 7. und 8. Oktober jeweils von 8.30 Uhr bis 14 Uhr können alle Interessierten wieder auf Schnäppchenjagd gehen und durch Spielzeug, Kleidung und viele weitere Artikel stöbern.