Für Überfall ohne Beute vier Jahre in den Knast

Das Duo war unmaskiert als Kunden „getarnt“ am Nachmittag in die Trafik gekommen, plötzlich zückte einer ein Messer und forderte Geld. Aber die resolute Angestellte, die sofort die Kassenlade zumachte und den Alarm auslöste, schüchterte die Täter so ein, dass sie ohne Beute Fersengeld gaben.