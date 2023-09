„Kleiner Dealer“ als Serieneinbrecher entlarvt

Im Zuge der Ermittlungen offenbarte sich dann das gesamte Strafregister des Duos: Einbrüche in ein Lokal in Pottenstein sowie ein Geschäft in Bernstein, bei dem Handys, Tablets, Armbanduhren und Bargeld erbeutet wurden, ein erfolgter und vier versuchte Auto-Einbrüche, ein Ladendiebstahl – bei dem vier Messer wegkamen – sowie eine unbefugte Inbetriebnahme eines Fahrzeuges. Der 17-Jährige und sein Komplize (22) sind zu den Vorwürfen teilweise geständig, sie sitzen in Wiener Neustadt im Gefängnis.