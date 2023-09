Netzwerkstörung legte Volkswagen-Konzern lahm

„Wir können eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen“, sagte der Sprecher. Die vier Werke in Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück (Deutschland) stünden still. Auch die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien betroffen, ebenso die VW-Tochter Audi.