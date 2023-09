Andreas Wirth neuer Wirtschaftskammer-Präsident

Die Wachablöse erfolgte bei einer Sondersitzung des Wirtschaftsparlaments. Wirth war bisher Bundesinnungsmeister der Elektro-, Alarm-, Gebäude- und Kommunikationstechniker. In seiner Antrittsrede betonte er, dass er sofort mit der Arbeit beginnen werde: „Die Wirtschaftskammer ist gut aufgestellt und der Garant für eine schlagkräftige Vertretung der Wirtschaft im Burgenland.“ Der neue Präsident will umgehend eine Tour durch das Land machen und mit möglichst vielen Unternehmern das Gespräch suchen. „Für mich ist das Burgenland das Land der Möglichkeiten für Unternehmen und das soll es auch bleiben. Wer will, der kann“, betonte Wirth. Ein besonderes Anliegen ist für ihn auch die Lehrlingsausbildung und die Bekämpfung des Facharbeitermangels.