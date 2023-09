ÖVP fütterte Sparschwein in Kampagne mit Rubel

NEOS-Chefin entrüstet

Zu einer Besserung der Stimmung im Parlament dürfte dieser Fauxpas wohl nicht beitragen. Denn am Vorabend hatte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger die Regierung wegen der nach wie vor bestehenden Abhängigkeit vom russischen Gas in die Mangel genommen: „Wir unterstützen die Ukraine mit 800 Millionen Euro - das ist gut - gleichzeitig überweisen wir aber das Zehnfache an Russland für Gas.“