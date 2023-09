Wie Nehammer jetzt mit Figl punkten will

„Glaub an Österreich“

2023 lehnt sich Bundeskanzler Karl Nehammer an seinen großen Vorgänger an. „Glaub an Österreich“. So der Slogan der Initiative, die kommende Woche startet. Dass Nehammer sich bei seinem historischen Vorgänger bedient, ist dabei nicht das erste Mal - das „Glaubt an Österreich“-Zitat verwendete der ÖVP-Kanzler bereits beim Festakt zum 120. Geburtstag Figls vor knapp einem Jahr.