Bundeskanzler Nehammer stellt neue Kampagne vor

Bundeskanzler Karl Nehammer und die ÖVP haben am Dienstag ihre Herbstkampagne präsentiert. Mit dem Slogan „Glaub an Österreich“ will die Partei in Zeiten mehrerer Krisen positive Stimmung machen. Nehammer warb, flankiert von „Menschen aus der Mitte der Gesellschaft“, für die türkise Regierungspolitik, die er sehr gut findet.