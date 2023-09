Von der Schulbank zum Regiepult

Hält der Schwindel?

In „Neurosige Zeiten“ geht es um Monika, Tochter einer reichen Hoteldynastie. Sie ist nämlich gar nicht in einer prunkvollen Villa abgestiegen, sondern lebt in einer psychiatrischen Wohngruppe. Monikas Mitbewohner sollen kurzerhand versuchen, wie ganz „normale“ Menschen zu wirken, da ihre Mutter sich spontan zu Besuch gemeldet hat. Hält der Schwindel oder fällt das ganze Kartenhaus doch in sich zusammen?