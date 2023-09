Berlin: Thielemann wird neuer Staatsopern-General

Kommentar

Glückliches Berlin - so geht (Musik)Hauptstadt!

Mit Christian Thielemann für die Staatskapelle und Kirill Petrenko als Chef der Berliner Philharmoniker hat man sich in Berlin die zwei größten Dirigenten der mittleren Generation gesichert. Dazu kommt mit Joana Mallwitz die derzeit wohl interessanteste junge Dirigentin am Pult des Konzerthausorchesters.

Der Vergleich mit Wien macht sicher: Philippe Jordan verlässt 2025 die Staatsoper. Eine Nachfolge steht in den Sternen. Die Volksoper zog nach dem peinlichen Abgang von Omer Meir Wellber den unbekannten Ben Glassberg als Chefdirigent aus dem Hut. Bei den Symphonikern hat der Berg viel zu lange gekreißt, um mit dem jungen Petr Popelka endlich einen Nachfolger für den spontan geflüchteten Andrés Orozco-Estrada zu finden …