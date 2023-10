„Still Up“: Schlaflosigkeit als gemeinsames Hobby

Danny und Lisa sind beste Freunde. Was sie besonders zusammenschweißt, ist chronische Schlaflosigkeit. Sie verbringen die Nächte üblicherweise gemeinsam - am Telefon. Sie philosophieren über Gott und die Welt, tauschen Tipps und Tricks für besseres Einschlafen aus und genießen es doch irgendwie, diese gemeinsame Zeit zu haben, die sie nur mit wenigen anderen Menschen teilen müssen. Sie haben keine Geheimnisse voreinander - außer ihre Gefühle. Denn als Lisa den soziophoben Danny bei einer Dating-Plattform anmeldet, spuckt diese genau die beiden als perfektes Paar aus. Was im Laufe der folgenden Nächte einiges ans Licht bringt...